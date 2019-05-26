Ünlü Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın Kızları Lazer Epilasyonunda Yandı

Ünlü şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan lazer epilasyonu mağduru oldu.

ÜCRETİ PEŞİN ÖDEDİLER

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvuran İlkan kardeşler iki aşamadan oluşan toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetten yararlanmak üzere kayıt yaptırdılar. Ücreti peşin ödeyen kardeşler, üçüncü seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti.

VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI

İlk seanslarda minik lekelerin oluştuğunu fark eden kardeşler bu konuyla ilgili güzellik merkeziyle görüştü. Epilasyonu yapan kişi tarafından izlerin normal olduğunu, yakında geçeceğini öğrenen kardeşler lazer seanslarına devam etti. Bu süre zarfında izler artmaya devam etti.

İKİNCİ DERECE YANIK

Sabah'ın haberine göre, kız kardeşlerin adli tıptan aldığı raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçu kapsamında ceza talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.