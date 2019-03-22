Ünlü Sanatçı Alexandra Stan, Altın Palmiye İçin Türkiye'ye Geliyor

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri 25 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak.
ALEXANDRA STAN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Ünlü sanatçı Alexandra Stan ve Akcent, 6'ıncısı düzenlenecek olan Türkiye Altın Palmiye Ödülleri kapsamında onur konuğu olarak Türkiye'ye gelecek. Ayrıca ünlü şarkıcılar gecede sahne alıp daha sonra ise ödül alacaklar.
"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"
Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş: "Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl 6.sını düzenliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda adaylar arasında kıyasıya rekabet vardı. Bu yılki halk oylamamızda 28 kategoride rekor düzeyde oy kullanıldı. Ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent gecemizin onur konuğu olarak ödül gecemize katılacak. Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden birini yapıyoruz bu nedenle gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
2 MİLYONA YAKIN OY KULLANILDI
Türk ve dünya Kültür, Sanat, Müzik ve Televizyon Dünyasının seçkin isimlerinin ödüllendirildiği bu organizasyonda ödül kazananlar 05 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında www.altinpalmiye.com üzerinden yapılan halk oylamasında belirlendi. Her IP'den bir defa oy kullanılan ödül kategorileri için 1.970.995 oy kullanıldı.
2019 ALTIN PALMİYE ÖDÜL HAK SAHİPLERİ
Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı - Oğuzhan Koç
Yılın Kadın Pop Müzik Sanatçısı- Derya Uluğ
Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı- Alişan
Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı- Seda Sayan
Yılın Şarkısı- Edis - Yalan
Yılın Düeti - Mustafa Ceceli - Sinan Akçıl - Anlarsın
Yılın Rock Sanatçısı- Emre Aydın
Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı - Kubat
Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi - Düğün Dernek
Yılın Sinema Filmi - Müslüm
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu - Erkan Petekkaya
Yılın Kadın Sinema Oyuncu - Gupse Özay
Tüm Zamanların En İyi Dizisi - Ezel Kerem Çatay
Yılın Aksiyon Dizisi - Çukur
Yılın Dram Dizisi - Avlu
Yılın Komedi Dizi Oyuncusu - Jessica May
Yılın Komedi Dizisi - İkizler Memocan
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu - Oktay Kaynarca
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Demet Evgar
Yılın Televizyon Kanalı – Show TV
Yılın Haber Kanalı - NTV
Yılın Kadın Haber Sunucusu – Nazlı Çelik
Yılın Erkek Haber Sunucusu – Cem Öğretir
Yılın Radyosu – Kral Pop
Yılın Gazetesi – Sabah
Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Kafalar
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