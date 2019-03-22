Ünlü Sanatçı Alexandra Stan, Altın Palmiye İçin Türkiye'ye Geliyor

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri 25 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak.

ALEXANDRA STAN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ünlü sanatçı Alexandra Stan ve Akcent, 6'ıncısı düzenlenecek olan Türkiye Altın Palmiye Ödülleri kapsamında onur konuğu olarak Türkiye'ye gelecek. Ayrıca ünlü şarkıcılar gecede sahne alıp daha sonra ise ödül alacaklar.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş: "Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl 6.sını düzenliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda adaylar arasında kıyasıya rekabet vardı. Bu yılki halk oylamamızda 28 kategoride rekor düzeyde oy kullanıldı. Ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent gecemizin onur konuğu olarak ödül gecemize katılacak. Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden birini yapıyoruz bu nedenle gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

2 MİLYONA YAKIN OY KULLANILDI

Türk ve dünya Kültür, Sanat, Müzik ve Televizyon Dünyasının seçkin isimlerinin ödüllendirildiği bu organizasyonda ödül kazananlar 05 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında www.altinpalmiye.com üzerinden yapılan halk oylamasında belirlendi. Her IP'den bir defa oy kullanılan ödül kategorileri için 1.970.995 oy kullanıldı.

2019 ALTIN PALMİYE ÖDÜL HAK SAHİPLERİ

Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı - Oğuzhan Koç

Yılın Kadın Pop Müzik Sanatçısı- Derya Uluğ

Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı- Alişan

Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı- Seda Sayan

Yılın Şarkısı- Edis - Yalan

Yılın Düeti - Mustafa Ceceli - Sinan Akçıl - Anlarsın

Yılın Rock Sanatçısı- Emre Aydın

Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı - Kubat

Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi - Düğün Dernek

Yılın Sinema Filmi - Müslüm

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu - Erkan Petekkaya

Yılın Kadın Sinema Oyuncu - Gupse Özay

Tüm Zamanların En İyi Dizisi - Ezel Kerem Çatay

Yılın Aksiyon Dizisi - Çukur

Yılın Dram Dizisi - Avlu

Yılın Komedi Dizi Oyuncusu - Jessica May

Yılın Komedi Dizisi - İkizler Memocan

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu - Oktay Kaynarca

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Demet Evgar

Yılın Televizyon Kanalı – Show TV

Yılın Haber Kanalı - NTV

Yılın Kadın Haber Sunucusu – Nazlı Çelik

Yılın Erkek Haber Sunucusu – Cem Öğretir

Yılın Radyosu – Kral Pop

Yılın Gazetesi – Sabah

Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Kafalar