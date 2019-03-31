31 Mart 2019, 09:21
»»

Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler

Ünlü isimler, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah erken saatte sandık başına gitti. Oyunu kullanan isimler, sosyal medya hesaplarından herkesi oyunu kullanmaya davet etti.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı.Ünlü sanatçı Candan Erçetin Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda sandıkların açılmasıyla beraber oyunu kullanan ilk isimlerden oldu.

Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanımının başladığı ilk dakikalarda ünlü sanatçı Candan Erçetin de sandık başına gelerek oyunu kullandı. 1255 nolu sandıkta oyunu kullanan Erçetin, daha sonra okuldan ayrıldı.

ÜNLÜ İSİMLER OYUNU KULLANDI

Sandığa giden ünlü isimler, herkesin görevini yerine getirerek oy kullanması gerektiğini vurguladı. İşte ünlü isimlerin oy paylaşımları...

FERHAT GÖÇER

"Oyumuzu kullandık..."

ALP KIRŞAN

"Biz vazifemizi yaptık hayırlı uğurlu olsun, mutlaka oy kullanın"

BETÜL DEMİR

Kıbrıs konserimiz biter bitmez uçağa yetiştim ve oyumu kullandım

NUSRET GÖKÇE

"Seçim Türkiye için hayırlı olsun"

HADİSE

"Oy ver"

Beşiktaş, Magazin, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (3)
VATANDAŞ: Arkadas şu adama helal olsun turkiyeyi bi sekilde tanitiyo bu çok önemli.. bi ikon olmuş bu vatanin evlatlarini yereceğimize sahip çıkmaliyiz.tebrikler nusretttt devamnnn
Yayından Kaldır
7 3
Cevap yaz
KEBABÇI CELAL.. : Nusrreeet... Adam karizma ya bir dahaki seçime belediye başkan adayı olarak burada görmek istiyoruz..
Yayından Kaldır
5 6
Cevap yaz
  • BÖREKÇİ ŞERAFETTİNİ : HADİ SENDE KARİZMA İMİŞ SEN BİRDE BENİ GÖR MAL
    Yayından Kaldır
    2 3
ANİL: Oy ver gitsinler
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz