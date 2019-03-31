Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı.Ünlü sanatçı Candan Erçetin Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda sandıkların açılmasıyla beraber oyunu kullanan ilk isimlerden oldu.
Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanımının başladığı ilk dakikalarda ünlü sanatçı Candan Erçetin de sandık başına gelerek oyunu kullandı. 1255 nolu sandıkta oyunu kullanan Erçetin, daha sonra okuldan ayrıldı.
ÜNLÜ İSİMLER OYUNU KULLANDI
Sandığa giden ünlü isimler, herkesin görevini yerine getirerek oy kullanması gerektiğini vurguladı. İşte ünlü isimlerin oy paylaşımları...
FERHAT GÖÇER
"Oyumuzu kullandık..."
ALP KIRŞAN
"Biz vazifemizi yaptık hayırlı uğurlu olsun, mutlaka oy kullanın"
BETÜL DEMİR
Kıbrıs konserimiz biter bitmez uçağa yetiştim ve oyumu kullandım
NUSRET GÖKÇE
"Seçim Türkiye için hayırlı olsun"
HADİSE
"Oy ver"
Beşiktaş, Magazin, Güncel
Kaynak: İHA