Haberler » genel » Ünlü sanatçı Cengiz Özkan Üsküdarlılarla buluştu - Haber

Ünlü sanatçı Cengiz Özkan Üsküdarlılarla buluştu

Ünlü sanatçı Cengiz Özkan Üsküdarlılarla buluştuİSTANBUL - Üsküdar'da düzenlenen 'Akustik Muhabbet' programının konuğu olan ünlü sanatçı Cengiz Özkan, sevilen türkülerini müzikseverlerle birlikte söyledi.

12.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:18
Ünlü sanatçı Cengiz Özkan Üsküdarlılarla buluştu
İSTANBUL - Üsküdar'da düzenlenen 'Akustik Muhabbet' programının konuğu olan ünlü sanatçı Cengiz Özkan, sevilen türkülerini müzikseverlerle birlikte söyledi. Yoğun katılımın yaşandığı konserde Üsküdarlılar müzik ziyafeti yaşadı.
Cengiz Özkan'ı dinlemek isteyen müzikseverler salona sığmadı
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akustik Muhabbet' programının konuğu olan 52 yaşındaki ünlü sanatçı Cengiz Özkan, Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Saat 20.00'de başlayan konser için saatler öncesinden salona gelen müzik severlerin hiçbir isteğini kırmayan Özkan, sevilen türkülerini sevenleriyle birlikte seslendirdi. Ara ara sohbet eden Özkan, sanat hayatı boyunca başından geçen komik hikayeleri de anlatarak salondakileri güldürdü. Üsküdar Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ekrem Baki tarafından sahnede çiçek takdim edilen sanatçı Özkan teşekkürlerini sundu.
Baki, "Salondaki Üsküdarlı dostlarımızın da duygularına tercüman olarak sizi bu salonlarda daha çok görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Cengiz Özkan Üsküdarlılarla buluştu

Cengiz Özkan, Üsküdar, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
11:13 9 milyon yıllık yeni keşif kanyonlar havadan çekilen görüntüleriyle hayran bıraktı
11:07 Protokol tekerlekli sandalye ile curling maçı yaptı
11:01 Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere börek
10:52 Tamamlandığında dünyada ilk olacak: Dünyada ilk olacak olan "Taşkın Müzesi"nde çalışmalar sürüyor
10:48 Evi düzerken artık ilk tercih "avize"
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:18:00