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Ünlü sanatçı Demet Akalın Trabzon'da coşturdu

Ünlü sanatçı Demet Akalın Trabzon'da verdiği konserle sevenlerini coşturdu.

07.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:58Ünlü sanatçı Demet Akalın Trabzon'da coşturdu
Ünlü sanatçı Demet Akalın 'da verdiği konserle sevenlerini coşturdu.

Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın, Trabzon Tren'de verdiği konserle hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. Karadenizli sevenleri için özel bir repertuvar hazırlayan Akalın, sahnede kaldığı iki saat boyunca sevenlerini coşturdu.

Özel dansçılarının da kendisine sahnede eşlik ettiği konserde sanatçı, şarkıları ve şovları ile eğlence dolu bir geceye imza attı. Haraketli ve duygusal şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Akalan, Trabzon'a ve Karadeniz'e güzel bir mekan kazandıran Trabzon Tren'in işletme sahiplerine kendisini sevenleriyle buluşturduğu için teşekkür etti. - TRABZON

Demet Akalın, Trabzon, Magazin

Kaynak: İHA

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