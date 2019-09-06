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Ünlü sanatçı Emre Kaya, Sokak Festivali'nde

Türk Pop Müziğinin ünlü sanatçısı Emre Kaya, 7 Eylül Cumartesi günü Sokak Festivali etkinlikleri kapsamında Kepez Kent Meydanı'nda sahne alacak.

06.09.2019 12:53 Ünlü sanatçı Emre Kaya, Sokak Festivali'nde
Türk Pop Müziğinin ünlü sanatçısı Emre Kaya, 7 Eylül Cumartesi günü Sokak Festivali etkinlikleri kapsamında Kepez Kent Meydanı'nda sahne alacak.

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Sokak Festivali'ni Türk Pop Müziğinin ünlü sanatçısı Emre Kaya, özel şovları ve şarkılarıyla renklendirecek. Ünlü şarkıcı ve besteci Emre Kaya, birbirinden güzel şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek. Kepez Sokak Festivali'nde sahne alacak olan Emre Kaya, 7 Eylül Cumartesi akşamı Kepez Kent Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak. "Nasıl Diye Sorma" isimli şarkısıyla Radyo Monitör ve Telifmetre listelerinde zirveyi yakalayan ünlü şarkıcı Emre Kaya'nın Kepez'de vereceği konserde de muhteşem sahne showları ile hayranlarının karşısına çıkması bekleniyor. Aşifte, Beni Al, Böyle Gitmez, Toz, Teşekkürler Ederim, Apayrı, Yapboz, Esaret, Dın Dın ve Aşk Diye Soludum albümleri ile müzik dünyasın sallayan Emre Kaya, Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden Altın Kelebek'de "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülüne layık görülmüştü. - ANTALYA

Emre Kaya, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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