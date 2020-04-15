Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün yayılmasını önlemek isteyen yetkililer ise 65 yaş üzeri vatandaşların ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasını yasakladı. 73 yaşında oolduğu için yaş engeline takılan ünlü sanatçı Fedon ise komşularının yüzünü güldürmek için balkona çıkarak konser verdi.

KOMŞULARI KONSERE EŞLİK ETTİ

Virüsten korunmak için kurallara uyan Fedon, evde olan komşularına moral vermek için harekete geçti. Evinin balkonuna çıkan Fedon, en sevilen şarkılarını bu sefer de komşuları için seslendirdi. Komşuları da sanatçının şarkılarına balkonlardan eşlik etti.

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜĞÜ SÖYLENMİŞTİ

73 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon'un geçtiğimiz kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan şarkıcı, "Zaman geçtikçe öldü haberlerinin altında art niyet aramaya başladım. Beni sevmeyenlerin çıkardığı haberler. Ölüm Allah'ın emri. Elbet öleceğim ama bana yakışan şekilde... Ben hastane odasında serumlar içinde ya da belediye otobüsünün çarpması sonucu ölmek istemiyorum. Ben aslan burcuyum. Ya motorla bir yere çarpıp öleyim, ya tekneyle yarış yaparken devrilsin... Bana yakışan ölüm budur. Hakkımda öldü haberleri çıkaranları mahkemeye vermeyeceğim. En güzel yargı Allah" demişti.