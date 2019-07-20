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Ünlü sanatçı Fındık Festivali'nde sahne alacak

Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem ve Melih Kahveci'nin sahne alacağı festivale Başkan Ali Yıldırım Sezer tüm Kocaeli halkını davet etti.

20.07.2019 13:47 Ünlü sanatçı Fındık Festivali

Değirmendere Fındık ve Kültür, Sanat Festivali 28 Temmuz günü yapılacak konserlerle gerçekleştirilecek.

Değirmendere Fındık ve Kültür, Sanat Festivali 28 Temmuzgünü yapılacak konserlerle gerçekleştirilecek. Uzun bir aradan sonra tekrar yapılacak festivalde Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem sahne alacak. Büyük ilginin olması beklenen konser de ayrıca Gölcük'ün yetiştirdiği önemli seslerden biri olan Melih Kahveci'de en güzel şarkılarını Değirmendere'de seslendirecek. Saat 20.00'da başlayacak festivalin Kocaeli genelinde büyük ilgi görmesi bekleniyor.

BAŞKAN SEZER TÜM KOCAELİ HALKINI DAVET ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi Değirmendere Fındık, Kültür ve Sanat Festivalini 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceğiz. Halkımızdan bu yönde yoğun talepler almıştık bu talepler karşılığında festivali yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde geniş kesim tarafından sevilen sanatçı Mehmet Erdem ile ilçemizin önemli sesi Melih Kahveci festival kapsamında sahne alacak. Ben tüm Kocaeli halkını festivalimize davet ediyor, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
Kocaeli, Güncel

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