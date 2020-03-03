Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Bas Bariton solist sanatçı olarak görev yapan Kıvanç Uğraşbul aort anevrizması sebebiyle kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERİ ÜNLÜ OYUNCU REHA ÖZCAN DUYURDU

Ünlü oyuncu Reha Özcan, yakın arkadaşı Kıvanç Uğraşbul'un vefat haberini sosyal medyada paylaştığı mesajla duyurdu:

En son Bizim Hikaye dizisinde birlikte oynadığım, MSÜ Opera Bölümü mezunu Mersin Operası'nda yıllarca görev yapan Kıvanç Uğraşbul'u kaybetmiş olduğumuzu öğrenmenin üzüntüsü içindeyim. Yattığı yer incitmesin...