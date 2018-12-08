Mehmet Erdem, Ahmet Kaya Şarkısını Söyledi!

Sevenlerinin saatler öncesinden doldurduğu konser alanında şarkılarıyla geceye damgasını vuran Erdem, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Programına 'Hakim Bey', 'Acıyı Sevmek Olur Mu?', 'Aşkımız Bitecek' gibi hit olmuş parçaları ile başlayan Erdem, son albümünden de şarkılar seslendirerek, ''Bu gece sizler için çok özel bir repertuvar hazırladık. Arabesk'den oyun havalarına kadar bir çok şarkıyı hep beraber söyleyeceğiz." dedi.

Konserinin sonlarına doğru Ahmet Kaya'nın 'Arka Mahalle' ve 'Kum Gibi' parçalarını söyleyen Mehmet Erdem, "Ahmet Kaya'dan şarkılar okumazsam olmazdı. Onunla aynı sahnede şarkılar söylemeyi çok isterdim." diyerek performansını Ahmet Kaya şarkılarıyla süsledi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalarak kendisini dinlemeye gelenleri adeta büyüleyen ünlü sanatçı, otuz beş şarkılık repertuvarı ile sahnesini ara vermeden sonlandırdı. Öte yandan başarılı sanatçı son zamanlarda gündemden düşmeyen kadına şiddete olaylarına da vurgu yaparak '' Kadınlara şiddeti lanetliyorum. İnşallah bu kötü olaylar son bulur. '' sözleriylede etkinlik alanını dolduran binlerce dinleyiciden alkış aldı.