18.06.2019 20:36
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Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek

Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in hayatını kaybeden oğulları Hasan Ali Yener son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in hayatını kaybeden oğulları Hasan Ali Yener son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan çok sayıda sanatçı, Yener ile Karaböcek'i acı gününde yalnız bırakmadı. Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in oğulları Hasan Ali Yener, Pazar günü hayatını kaybetmişti. Hasan Ali Yener için Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Orhan Gencebay ve Müjdat Gezen başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı. Taziyeleri kabul eden Yener ile Karaböcek, gözyaşlarına hakim olamadı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Tevfik Yener, Ali Yener, Neşe Karaböcek, Güncel

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