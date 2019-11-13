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Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu

Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştuİSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasına sanatçılar, 'Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca' şarkısıyla destek oldu.

13.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:16
Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu
İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasına sanatçılar, 'Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca' şarkısıyla destek oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '11 Kasım'da 11 milyon fidan' sloganıyla başlattığı 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu. Dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine sanatçılar da 'Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca' şarkısıyla destek oldu.
Poll Production by Polat Yağcı proje önderliğinde hazırlanan şarkıyı Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç seslendirdi. 'Daha Yeşil Bir Türkiye' için hazırlanan şarkının aranjörlüğünü Ceyhun Çelikten üstlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı fidan dikme etkinliğinde Erdoğan, 11 Kasım'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edildiğini açıkladı.
Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu

Geleceğe Nefes, Güncel

Kaynak: İHA


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