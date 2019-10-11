Haberler » Güncel » Ünlü sanatçılar, Barış Pınarı Harekatı'na kör sağır kaldılar

Ünlü sanatçılar, Barış Pınarı Harekatı'na kör sağır kaldılar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bazı ünlü sanatçılar sessiz kalarak destek vermedi.

11.10.2019 11:45Ünlü sanatçılar, Barış Pınarı Harekatı'na kör sağır kaldılar
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bazı ünlü sanatçılar sessiz kalarak destek vermedi. Aynı sanatçılar Çanakkale Kirazlı'da gerçekleştirilmesi planlanan altın madeni projesine karşı yürütülen mücadeleleri sosyal medya hesaplarından destekte bulunmuştu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Harekat kapsamında şu ana kadar 277 terörist etkisiz hale getirildi. 11 köy ise terör örgütlerinden temizlendi. Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor. Öte yandan, harekata bir çok sanatçı daha önce sosyal medya hesaplarından destek vererek, Türk askerinin yanında yer aldığını belirtmişti.
Türkiye'nin yakından tanıdığı yurt dışında ve yurt içerisinde sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü sanatçılar Tarkan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Ata Demirer gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarında sessizliğini korumaya devam ediyor. Aynı isimler daha önce Kaz dağları için yapılan eylemlere sosyal medya hesaplarından destekte bulunmuşlardı. Ünlü isimlerden Tarkan, Boğaziçi Caz Korosu tarafından Kaz Dağları için yapılan çalışmayı paylaşarak, "Bir olur geliriz üstesinden, Her şey mümkün eğer inanırsan" diyerek destek vermişti.
Şahan Gökbakar ise "Bu güzel ülkeyi ve Kaz Dağlarını kendi çıkarları için kimse elimizden alamaz. O ağaçlar senin çocuğunun, benim çocuğumun ey vatandaş. Kaz dağları bir tane. Çanakkale bir tane. O şehirde ne destanlar yazıldı, iyi bilir yabancılar. Çanakkale geçilmez diye boşuna denmedi. Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez" paylaşımını yapmıştı.
Ünlü oyuncu Ata Demirer ise Kaz Dağları ile ilgili atılan bir tweeti paylaşarak destek vermişti. Cem Yılmaz da yaptığı paylaşımda kolunun altına aldığı bir kaz heykeli ile fotoğraf paylaşarak, Kaz Dağları için yapılan eylemlere destek vermişti.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Kaz Dağları, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Trabzon'un "ihtiyar delikanlısı" yıllara meydan okuyor
12:12 "Doğal afetlere her zaman hazırlıklı olmalıyız"
12:10 Suriye İslam Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:10 İstanbullular organ nakli bekleyen hastalar için koşacak
12:10 "Askerlere gece gündüz dua ediyoruz"
12:10 Çavuşoğlu-Stoltenberg ortak basın toplantısı
12:10 Asırlık fotoğrafları tuvale yansıtıyor
11.10.2019 12:13:15