Ünlü sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri Etiler'de ünlü mekanın açılışına katıldı

İSTANBUL - Etiler'de sanatçılar ve çok sayıda sosyal medya fenomeni, ünlü bir güzellik merkezinin yeni şubesinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Ödüllü Cilt Bakım Uzmanı Özlem Aksünger, "Her cilt tipi için farklı protokol yapıyoruz, yani kişiye özel protokoller ile cilt yenilenmesi sağlanıyor. Herkes artık bebeksi" dedi. Başakşehir ve Güngören'deki şubelerinde yaptıkları bebeksi cilt bakımıyla adlarını duyuran Crystal Güzellik Merkezi, Etiler'deki 3'üncü şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Şubenin açılışına, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Yılmaz, CHP Grup Başkan Vekili Fahrettin Çırak, ünlü sanatçılar Mustafa Topaloğlu, Başak Dalveren, Aleyna Dalveren, Pınar Eliçe, Ersan Er, manken Ece Gürsel, sunucu Bircan Bali ile sosyal medyada "Çorumlu Amir" olarak bilinen Amir Zakaria, Nilay Toprak ve Nez Demir katıldı. Kurdele kesilerek açılışın yapılmasının ardından sanatçılar güzellik merkezini gezerek Ödüllü Cilt Bakım Uzmanı Özlem Aksünger'den bebeksi cilt bakımı hakkında bilgi aldı."3. şubemizle artık Etilerdeyiz"Açılışta konuşan Ödüllü Cilt Bakım Uzmanı Özlem Aksünger, "Crystal Desing Your Beauty 18 yıllık bir merkez. Kadınların güzelliklerini taçlandıracak, 3. şubemizle artık Etilerdeyiz. Bebeksi bakım aslında herkesin hayali olan bebeksi cilt dokusunu doğal kürler ile oluşturuyoruz. Hiçbir yapay işlem yok kendi cildimizin doğal yapısını ön plana çıkararak cilt problemlerimizi yok eden doğal bir işlem. Herkes bebek gibi olacak. Ne olursa olsun tüm cilt problemlerini yok eden Rosaceadan tutun egzamaya ya da skarlar gibi tüm cilt problemlerimizi yok eden cildimizi doğal yenileyen mükemmel bir kür. Şimdi inşallah etiler şubesinde de bu güzellikleri arttırmaya devam edeceğiz. Her cilt tipi için farklı protokol yapıyoruz yani kişiye özel protokoller ile cilt yenilenmesi sağlanıyor. Herkes bebeksi artık" dedi."Ben buraya bembeyaz olmaya geldim"Sosyal medya fenomeni Nez Demir de, "İsmi duyulan oldukça iyi bir güzellik merkezi olduğunu biliyorum crystal'in. 3. Şubelerini açtılar. Bizde bu açılışa dahil olmaktan inanılmaz keyif aldık çok güzel vakit geçirdik hayırlı olmasını diliyorum. Bakımlardan en kısa sürede deneyeceğim" ifadelerini kullandı. Amir Zakaria da, "Ben buraya bembeyaz olmaya geldim. Bekliyorum" şeklinde konuştu. Aleyna Dalveren de, "Çok güzel bir mekan olmuş mevkiside çok güzel zaten. Bebeksi cilt bakımını en kısa zamanda yaptıracağım buranın en dikkat çekici tarafı bebeksi cilt bakımı gerçekten bebek gibi cilt yapmaları fotoğraflarını gördüm en kısa zamanda deneyeceğim" dedi. Nilay Toprak da, "Sabah uyandıklarında bakımlı ve güzel görünmek tüm kadınların hayalidir. Bebeksi cilt bakımı ile meşhurlarmış gelmeden biraz araştırma yaptım biran evvel gelip denemek istiyorum" ifadelerini kullandı."Buranın en özel bakımı hepimizin ihtiyacı olan bebeksi cilt bakımı"Bircan Bali, "Bende Etiler şubesindeyim komşuma ziyarete geldim çok güzel bir yer açmışlar hayırlı olsun diyorum ikisine birden. Çok şık bir mekan olmuş ama tabi herkesin hayal ettiği bebeksi güzelliğin formülünü bulmuş Özlem hanım ve Türkiye'de sadece bulabileceğimiz bir şey hani derler ya Adana'nın nesi meşhur kebabı buranın da bebeksi bakımı" şeklinde konuştu. Ece Gürsel, "Şahane bir yer olmuş öncelikle Allah utandırmasın bol bereketli olmasını diliyorum. Buranın en özel bakımı hepimizin ihtiyacı olan bebeksi cilt bakımı aslında bende detaylı olarak öğrenmek istiyorum nasıl bir şey? Bende yaptıracağım merakla bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA