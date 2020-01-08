ÜNLÜ ŞARAP FİRMASININ SAHİBİNİN OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞİŞLİ'de hastaneye ambulansla getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akın Kutlu tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. "Kasten Yaralama" ile "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından olmak üzere 4 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Akın Kutlu, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Akın Kutlu çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan olayda ölen gencin ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays çiftinin çocukları olduğu öğrenilmişti. Şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabaları arasında çıkan kavgadan dolayı yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'i yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti.

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