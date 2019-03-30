Ünlü Şarkıcı Aydilge, Uyuşturucu Karşıtı Konseriyle Alkış Topladı

Müzisyen kimliğinin yanı sıra, yazdığı romanlarıyla da gençlerin örnek aldığı sanatçılardan olan Aydilge, uyuşturucu ve benzeri tüm zararlı alışkanlıklara karşı, Yeşilay önderliğinde, Eskişehir'de muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olun çağrısında bulunan Aydilge, alanı dolduran binlerce kişinin eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Soğuk havaya rağmen gençlerin akın ettiği Eskişehir Hat Boyu'nda iki saate yakın sahnede kalan Aydilge büyük bir coşkuyla alkışlandı.

"HEPİMİZİN AZ ÇOK BAĞIMLILIKLARI VAR"

Şarkı aralarında konsere gelenlerle sohbet eden Aydilge, Hayatım boyunca hiç alkol, sigara, uyuşturucu kullanmadım. Ama bunu, bakın ben ne kadar da mükemmelim anlamında söylemiyorum. Çünkü hepimizin az çok bağımlılıkları var aslında. Kimimiz teknolojiye, kimimiz yemeğe, kimimiz alış verişe, kimimiz de ilgiye bağımlıyız. Oysa ki içimizdeki boşlukları hiçbir madde kapatamaz. Önemli olan bunun bilincine varıp, okullarda, üniversitelerde, meydanlarda, sporda, sanatta farkındalık oluşturmak" açıklamasında bulundu.

YAZDIĞI KİTAP, KAYNAK OLARAK OKUTULUYOR

Zaman zaman yaşanılan bir travmadan, zaman zaman da özel hissetmek veya ortama uymak için başlanılan bu tarz alışkanlıkların, el el verilerek şifalanabileceğini söyleyen sanatçının konuyla ilgili iki de romanı bulunuyor. Bunlardan yeme bağımlılığı üzerine olan Bulimia Sokağı, halen İnönü Üniversitesi sosyoloji bölümünde kaynak kitap olarak okutuluyor.

"BAĞIMLILIK SORUNU OLAN ÜNLÜLERE DE EL VERMELİYİZ"

Bağımlılık sorunları yaşayan ünlülerin gençlere kötü örnek olup olmadığı sorulan sanatçı, "Ünlü insanlar da hata yapabilir. Onları kötü örnek olmakla suçlamak yerine, yardıma ihtiyacı olan birer bağımlı olarak görüp, onlara da aynı şekilde el vermeliyiz." şeklinde konuştu.