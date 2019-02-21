Ünlü Şarkıcı Bengü, Hamile Olduğunu Açıkladı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıkladı.

Bengü, Hamile Olduğunu Açıkladı">

"BİZİM BİR BEBEĞİMİZ OLUYOR"

Sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Bengü, "Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum!!! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. Haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum...Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi birarada...Allah ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz...Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen ; bekleyen dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamişleri korusun...Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz." ifadelerini kullandı.