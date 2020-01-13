Haberler » Magazin » Ünlü şarkıcı Betül Demir 39 derece ateşle sahneye çıktı! - Magazin

Ünlü şarkıcı Betül Demir 39 derece ateşle sahneye çıktı!

Gribal enfeksiyon geçiren şarkıcı Betül Demir, 39 derece ateşle sahneye çıktı

13.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:41Ünlü şarkıcı Betül Demir 39 derece ateşle sahneye çıktı!

Sahne öncesi serum alarak ayakta duran Demir "39 değil 59 dereceyle de yansam, verdiğim sözü tutarım" şeklinde konuştu.

'59 dereceyle de yansam...'

Hafta başında ağır gribal enfeksiyon geçiren şarkıcı Betül Demir 39 derece ateşle sahneye çıktı. Sahne öncesi serum takviyesi alarak ayakta duran Betül Demir "39 değil 59 dereceyle de yansam, verdiğim sözü tutarım. Sahne bir sanatçının verilmiş en değerli ve kutsal sözüdür. Hatamız, eksikliğimiz olursa affolsun. Sizin yüzünüz güldükçe, siz eğlendikçe ben de bu gece bu sahneden iyileşmiş olarak ineceğim" diyerek sevenlerini eğlendirdi.

Hayranlarından tam not aldı

Kırmızı deri elbisesiyle sahne alan başarılı şarkıcı hayranlarını "Aslan Payı" ile selamladı. Sahnede 90'lardan günümüze pop şarkıları seslendiren Demir performansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı.


Betül Demir, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:14  Lidem Şahin, Didem Soydan'ın paylaşımlarına ne dedi? - Magazin
12:06  Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, nikahlarına saatler kalan mekanı ve saati değiştirdi - Magazin
11:43  İrem Helvacıoğlu'ndan Sen Anlat Karadeniz itirafı: Ulaş'la olan sahnelerde takoz kullandım - Magazin
11:41  Ünlü şarkıcı Betül Demir 39 derece ateşle sahneye çıktı! - Magazin
11:41  Rock sanatçısı Haluk Levent'ten şaşırtan rap çıkışı! - Magazin
11:02  Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu - Magazin
10:30  Hadise'nin Seda Sayan'la paylaştığı fotoğraftaki Beyaz Öztürk detayı herkesi güldürdü - Magazin
10:21  Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı - Magazin
13.01.2020 12:50:53