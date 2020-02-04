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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın 6'ncı yaş günü için 270 bin liralık bir hediye satın aldı. Akalın, kızının okula rahat gitmesi için satın aldığı minibüs üzerinde özel işlemler yaptırdı.

04.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:39

Demet Akalın benzerine dünyaca ünlü starlarda rastladığımız bir harekete imza attı. Akalın, 6 yaşına giren kızı Hira için büyük bir sürpriz yaptı. Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı.

MİNİBÜSE YATAK KOYDU

Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, minibüse bir de yatak koydurdu.

KIZI İÇİN DUYGUSAL MESAJ

Demet Akalın, sosyal medya hesaplarından kızı Hira'nın doğum gününü kutlayan duygusal mesajlar yayınladı. Demet Akalın, "Yüzün hep gülsün güzel Hira'm. Allahım seni korusun her türlü beladan şerden iyi ki doğdun iyi ki hayatımın anlamısın sana adanmış bir hayat benim için artık yaşamak. Allahım seni korusun en mutlu yaşların olsun canım kızım" mesajıyla kızı Hira'nın doğum gününü kutladı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye

Demet Akalın, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
DİLEK UYAR:Kizina dedim kiskancmisiniz kardesi olsun olmasin sizi niye ilgilendiriyir bugun milyonlarca insan cocuklar uzerunden prim yapiyor biye sesiniz cikmiyor benim komsum beni yillarca somurdu ihtiyacimi vardi size ne
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DİLEK UYAR:Kizina saglikla iyi gunlerde kullanmasini diliyorum
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REMUZ:GÖRGÜSÜZ KÏMENE
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MSDS:Toplumun gerçeklerinden kopuk yaşayan sanatçı tayfasına ne demek lâzım, İyi yaptın aferim mi diyelim . .
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BAKKAL:1 de Suudilerden Araplardan bah setmeyin 1 daha. Turkiyeli insanlari da israfi iyi bilirler
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SEVGİ:Biz 4 kardeş küçücük bir odada yer yatağında yatardık, öyle büyüdük varsın olmasın minübüsten, kuş tüyünden yorganlarımız öyle yada böyle yinede büyüdük, ve yinede mutluyduk, odamızda kalörifer yoktu soba vardı sobanın yetmediği zaman o ağır yorganların altında birbirimizi ısıtırdık sarılıp yatardık ne güzel günlerdi keşke geri gelse o günler bu dünyaya kardeş sevgisi kadar güçlü ve sıcak bir bağ olamaz keşke hiraya bunu yaşatabilseydiniz, minübüsten yatak alacağınıza iyi akşamlar.
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İZZET DEMİR:Hani bu kadın iflas etmişti? Hani villasını falan satmak zorunda kalmıştı. Gösteriş budalası, Türkçe katili bu kadını hiç ama hiç gözüm tutmadı.
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KUZEYİN UŞAĞI:VAN da çığ felaketinde hayatını kaybeden dört kardeşimize ALLAH rahmet eylesin. mekanları cennet olsun. ailelerine yakınlarına sabır ihsan eylesin. RABBİMİZ bir daha böyle acılar yaşatmasın, göstermesin inşallah. . .
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METİN:ne zaman paralandı bunlar evlerine icra gelmişti bir ara
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ORHAN H.AYDIN:Sesten yoksun şarkıcı Serdar Ortaç''tan kurtulduk derken, Demet Akalın adlı okuma yazması olduğu şüphe götüren (paylaşmaya çaba gösterdiği mesajlardaki utanç verici dil hatalarından belli) kişi medyanın baş tacı oldu. Serdardan farklı olarak bunda hem ses, hem söz mevcut değil. Neden her gün haber oluyor bu kişi? Cevabı magazincilerden bekliyoruz. . . Neden!!
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