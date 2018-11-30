30 Kasım 2018, 10:19
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Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, Evine Haciz Gelen Meral Kaplan'ın Borcunun Bir Kısmını Ödedi

Geçtiğimiz Eylül ayında evine haciz gelen Demet Akalın, 25 bin TL'lik borcundan dolayı arabasına el konulmak istenen Meral Kaplan'ın borcunun bir kısmını ödeyerek işlemleri durdurdu.

20 yıllık oyuncu dostu Meral Kaplan'la arası açılan Seçkin Piriler, eski dostunun Ortaköy'deki evine 25 bin 450 TL'lik borcunu alamadığı gerekçesiyle haciz gönderdi. Yaşanan olaya çok üzülen Demet Akalın, Kaplan'ın borcunun bir kısmını ödeyerek arabasına el konulmasını engelledi.

DEMET, MERAL'İN BORCUNU ÖDEDİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının yayınlanan habere göre; eylül ayında eşi Okan Kurt'un aile borçlarından dolayı evine haciz gelen ve eşyalarına el konulan Demet Akalın, borcundan dolayı arabasına el konulan Meral Kaplan'a destek oldu. Akalın, Meral Kaplan'ın Seçkin Piriler'e olan 25 bin 450 TL'lik borcun 10 bin 500 TL'lik kısmını ödeyerek işlemleri durdurdu.

ARABASINA EL KONULACAKTI

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 20 yıllık dostlar Seçkin Piriler ve Meral Kaplan'ın geçtiğimiz yaz kavga ederek araları açıldı. Seçkin Piriler, son olarak Meral Kaplan'dan borcunu alamadığı iddiasıyla evine haciz gönderdi. Piriler'e 25 bin 450 TL borcu olan Meral Kaplan'ın arabasına el konulacaktı.

"LÜTFEN HABERİ VERMEYİN"

Programda haberin geçtiğini gören Demet Akalın sunuculara mesaj atarak "Sizden bir şey rica edeceğim çok önemli lütfen haberi vermeyin." diye mesaj attı.

Meral Kaplan
Seçkin Piriler ve Meral Kaplan

Seçkin Piriler 25 Bin TLSeçkin Piriler 25 Bin TL'lik Borçtan Dolayı 20 Yıllık Dostu Meral Kaplan'ın Evine Haciz Gönderdi

30 Kasım 2018 Cuma 10:19



YORUMLAR (15)
FATİH 06: kızın birine kullanılmış çizmeyi hediye edip sonra geri alan kadın değilim bu vaay nasıl kıymış paraya kaç gün uyuyamaz şimdi vicdana gelmiş gibi
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BİNGÜL TEYZE: İnsanlar hakkında yorum sadece rabbimize aittir ne güzel bir iyilik yapmış yoksullara yapmadığını nereden biliyorsunuz ama rabbim biliyordur
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BABA CINO 6934: ulan bu hatunun 25 000 tl borcunu ödeyecek ne yigitler cikar demetemi kalmis
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TİYATROCU: Kaçırmaz böyle şeyleri
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TABİYAT: Altın kalpli demet bukadar iyiliği seviyorsan sahte boşanma ayakları yapma ko cacaciginin devlete olan borçlarını öde arakci binnaz ve bay kocasi
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