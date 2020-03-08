Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
08.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:25
Ünlü şarkıcı Demet Akalın 8 Mart Kadınlar Günü'nde teyzesinin kaybetmenin acısını yaşadı. Akalın Instagram hesabından paylaştığı geçmişte çekilen bir fotoğrafı ile hayatını kaybeden teyzesine veda etti.
ANNE YARISINA VEDA ETTİ
Özel hayatı ile ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Akalın teyzesinin ölümünü ve duyduğu acıyı "Teyzem gitti, mekanı cennet olsun" sözleriyle Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.
SEVENLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI
Sanatçı arkadaşları ve hayranları Demet Akalın'ın bu acı gününde başsağlığı mesajları ile destek oldu. Yonca Evcimik, Aslıhan Hünel başta olmak üzere birçok ünlü isim Akalın'a başsağlığı dileklerinde bulundu.
Haberin Videosu :Demet Akalın teyzesini kaybetti
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Demet Akalın, Instagram, Magazin
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