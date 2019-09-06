Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı

27 yaşındaki Amerika'lı şarkıcı, söz yazarı Demi Lovato, Instagram'da düzenlenmemiş fotoğrafını paylaştı. Demi,"Bu benim en büyük korkumdur. İşte düzenlenmemiş bir fotoğrafım. Selülit. Vücudumdan utanmaktan ve fotoğraflarımı düzenlemekten bıktım. Evet daha önce fotoğrafların hepsi düzenlenmişti. Bundan nefret ediyorum. Ama gerçek bu" diyerek isyan etti.

"İSTEDİĞİM YEMEKLERİ YİYEMİYORDUM"

Genç şarkıcı, bu şekilde fotoğraf paylaşarak bedenleri ile barışık olmayan insanlara yardımcı olmayı umut ettiğini söyledi. Şarkıcı daha önce yaptığı diyet programını iptal edince "Diyet yüzünden istediğim yemekleri yiyemiyordum. Şuan daha mutluyum açıklamasını yapmıştı.