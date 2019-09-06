Haberler» Magazin» Haber

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Fotoğraflarımı düzenlemekten bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı.

06.09.2019 16:31

27 yaşındaki Amerika'lı şarkıcı, söz yazarı Demi Lovato, Instagram'da düzenlenmemiş fotoğrafını paylaştı. Demi,"Bu benim en büyük korkumdur. İşte düzenlenmemiş bir fotoğrafım. Selülit. Vücudumdan utanmaktan ve fotoğraflarımı düzenlemekten bıktım. Evet daha önce fotoğrafların hepsi düzenlenmişti. Bundan nefret ediyorum. Ama gerçek bu" diyerek isyan etti.

"İSTEDİĞİM YEMEKLERİ YİYEMİYORDUM"

Genç şarkıcı, bu şekilde fotoğraf paylaşarak bedenleri ile barışık olmayan insanlara yardımcı olmayı umut ettiğini söyledi. Şarkıcı daha önce yaptığı diyet programını iptal edince "Diyet yüzünden istediğim yemekleri yiyemiyordum. Şuan daha mutluyum açıklamasını yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Demi Lovato,

Amerika Birleşik Devletleri, Demi Lovato, Instagram, Magazin

YORUMLAR (7)
MEMLEKETİM: Reklam yapmak icin gayet güzel uygulama. Önceden disari cikamazlardi simdi ne varsa sergiliyorlar. Bu Instigram bir an önce Türkiye''de süresiz engellenmeli.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ: Hem de yağlı, suda batmaz
Yayından Kaldır
0 4
Cevap yaz
TELESKOP: Kadina bak bikmismis sana fotolarini yukle diye baski yapanmi var.
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
NOEL BABA: demir gibisin demi
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
METEOR: Sen yinede kendini bırakma, diyet yapar halin bu şekildeyken diğer durumunu düşünemiyorum.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ZİYAA: Amaaan Demi sal gitsin. Bidaha mı geleceksin dünyaya
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
SELÜLİTLİ ÖZGÜR YASAM DERNEĞİ: helal sana be işde olay budur. . . selülite özgürlük :) yaşaşın selülitli bayan püf püf
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
18:00   MilyonFest Fethiye başladı
17:22   Ayşe hatun önal, new york'ta baş manken
17:00   Yönetmenliğe adım attı!
16:40   Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı
16:31   Ünlü şarkıcı Demi Lovato, "Bıktım" diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı
15:59   Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur
15:09   Hadise'nin bikinili pozundaki göğüs detayı dikkat çekti! Yüzlerce kişi aynı yorumu yaptı