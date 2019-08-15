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Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, hayatını kaybetti

90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu.

15.08.2019 19:27
Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, hayatını kaybetti

Doksanlı yıllara damgasını vuran arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Devran Çağlar'ın ölüm haberi, sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy'un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti. Ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade eden Devran Çağlar, usta oyuncu Eşref Kolçak'ın kendisinin babası olduğunu iddia etmişti. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Devran Çağlar

EŞREF KOLÇAK O İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Eşref Kolçak konuyla ilgili açıklama yaparak, "Benim 56 yıllık evliliğim boyunca bir tek eşim Özcan Kolçak oldu ve benim tek oğlum var; o da Harun Kolçak'tır. Bu gibi haberlerden zevk alanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Devran Çağlar
Eşref Kolçak

Eşref Kolçak, Kalp Krizi, Magazin

YORUMLAR (10)
DOĞARKEN BAŞKA: Ölürken bambaşka. Değiştirmiş kendini, arada gelmiş aşka
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ARİF: Çok kıymetli Sanatçıydı fakat değeri bilinmedi, Allah rahmet eylesin.
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USTURA: ALLAH RAHMET EYLESİN
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MİSAFİR: Çok güzel bir sesti maalesef kıymeti bilinmedi.
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İLCEK ALLİB: Çok üzüldüm Allah Rahmet Etsin. Ani ölümler çok daha üzücü etkileyici oluyor. Nur içinde yat Devran ÇAĞLAR. gençliğimde seni çok dinliyordum. Mekanın cennet olsun
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YAW HEH HE: sıradaki gelsin......hepimiz öleceğiz bu işin vakti yeri yok ölüm ani gelir ...yaşamtımızı ona göre tanzim etmeliyiz sonucta HESAP SORULACAK BİZLERE......ister kabul edin ister kabul etmeyin mezar bizleri bekliyorrrr.....
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KUZEYİN SESİİ: ALLAH rahmet eylesin. . acılar içince kıvrandığımda. . şarkısı dönemin güzel şarkısıydı. .
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MEHMET: çok üzüldüm mekanı cennet olsun şarkılarını çok severdim
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MİSAFİR: allah rahmet eylesin
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YARCAN: Ikiside diger tarafta.
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