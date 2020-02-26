Ünlü şarkıcı Duffy sosyal medya hesabından paylaştı: Rehin tutulup tecavüze uğradım

35 yaşındaki İngiliz şarkıcı Duffy , başından geçen korkunç olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İngiltere 'nin Geller bölgesinden, Mercy adlı single parçasıyla adını tüm dünyaya duyurup liste başı olan şarkıcı Duffy paylaşımında rehin tutulup tecavüze uğradığını anlattı.

"NEDEN ORTADAN KAYBOLDUĞUMU MERAK EDİYORSUNUZ"

Instagram hesabından tek bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı başından geçen olayı şu sözlerle anlattı:

"Bu yazıyı yazmak için düşündüğüm zaman miktarını hayal edebilirsiniz. Bunu yazma tarzım ve yazdıktan sonra ne hissedeceğim. Şuan konuşmanın doğru zaman olup olmadığını ve konuşmanın nasıl bir his olduğu tam olarak emin değilim. Bunu açıklayamam. Bir çoğunuz bana ne olduğunu ve neden ortadan kaybolduğumu merak ediyor. Bir gazeteci bir şekilde bana ulaştı. Geçen yaz olanların hepsini ona anlattım. Gerçek şu ki şuan iyiyim ve güvendeyim. Bana inanın."

"TECAVÜZE UĞRADIM"

"Bir kaç gün boyunca rehin tutuldum, bana ilaç verildi ve tecavüze uğradım. Tabii ki kurtuldum. İyileşmem biraz zaman aldı. Bunu açıklamanın hafif bir yolu yok. Şunu söyleyebilirim, son on yılda kendimi güneş ışıklarını kalbimde tekrar hissetmeye adadım, artık güneş parlıyor. Acımı ifade etmek için neden sesimi çıkarmadığımı merak ediyorsunuz. Dünyaya gözlerimdeki acıyı göstermek istemedim. Kendi kendime, kalbin kırıksa nasıl kalpten şarkı söyleyebilirsin diye sordum. Kalbimin kırıklığı yavaşça geçiyor. Önümüzdeki haftalarda sözlü röportaj paylaşacağım."

"BANA YARDIM EDİN"

"Röportajda herhangi bir sorunuz varsa cevap verebildiğim kadar cevaplayacağım. Yıllardır bana karşı olan incelik ve kibarlığınıza karşı kutsal bir sevgim var. Sizler gerçekten dostsunuz ve hepinize teşekkür ederim. Kendim için yaptığım bu harekete lütfen saygı duyun. Ailemi bulaştırmak istemiyorum. Yaşadığım bu olayı olumlu bir tecrübeye çevirmem için lütfen bana yardım edin."