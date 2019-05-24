Ünlü Şarkıcı Elif Kaya, Havalimanında Gözaltına Alındı!

Elif Kaya'nın, meslektaşı Fulin tarafından kendisine açılan davanın duruşmalarına katılmadığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şarkıcı, nöbetçi mahkemede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Fulin

"İNSANLARI KIŞKIRTTIN"

Elif Kaya, yakın arkadaşı Emrah Karaduman'ın bıçaklanmasının ardından Fulin'i ''İnsanları kışkırttın'' diyerek suçlamış, Fulin de şarkıcıya dava açmıştı.

ELİF KAYA KİMDİR?

Elif Kaya, 1988 yılında Karadeniz doğumludur. Elif Kaya, büyük beğeni toplayan ilk bestesini 12 yaşında yapmıştır. Bir dönem Veliaht programında yarışan Elif Kaya, Hande Yener'in yarışmacısıydı. Yaptığı ilk bestenin adı "Nerdeydin Dün Gece " olan Elif Kaya "Karanlık Dünyam" adlı bir albüm de çıkardı.

Elif Kaya bir dönem ATV'de yayınlanan Veliaht programında ünlü şarkıcı Hande Yener'in yarışmacısı olarak boy göstermiştir. Farklı tarzıyla herkesin dikkatini üzerine toplayan Elif Kaya ilk olarak "Nerdeydin Dün Gece" şarkısıyla albümünü çıkarmıştır.

Elif Kaya "Beş-altı senedir bu piyasanın içindeyim. Mustafa Sandal ile yaptığım "Var mısın yok musun" isimli düetle profesyonel müzik hayatına ilk adımı attım. Daha sonra Serdar Ortaç ile çok küçük çapta bir çalışmam oldu. Ondan sonra bir sene Hande Yener'e vokal yaptım sahnede. Onun dışında Sibel Can, Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, İzel gibi bir çok sanatçının back vokalini yaptım. Ve hala devam ediyorum stüdyoda back vokal yapmaya." diyerek kendisini ve yaptıkları işleri anlattı.

Elif Kaya 18 Şubat tarihli 3 Adam programına konuk oldu ve güzel şarkıcı farklı imajı ile dikkatleri üzerine çekti. Elif Kaya programda saç stiliyle ilgili 3 adamın sorduğu soruları yanıtladı ve bunun PR çalışması kapsamında olduğunu ve gerek karakterine gerekse de burcuna çok uyduğunu söyledi.