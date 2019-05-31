Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu anjiyo oldu

57 yaşındaki şarkıcı Emel Müftüoğlu geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevilen şarkıcının kolundaki bandaj ise görenlerin dikkatini çekti.

"KALBİMDE AĞRI HİSSEDİYORDUM"

Kolundaki bandajın ne olduğunu soran gazetecilere özel bir hastanede anjiyo olduğunu söyleyen Emel Müftüoğlu, "Kalbimde uzun zamandır ağrı hissi vardı. Geceleri uyuyamıyordum. Evham yaptım kendime. Biraz önce anjiyo oldum ve sonuç temiz çıktı" dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Korkulacak bir şey olmadığını dile getiren şarkıcı, "Her şey yolunda ve psikolojik olarak rahatladığım için de alışverişe çıktım. Çocukluğumdan bu yana sigara içiyorum, dikkat etmek gerekir'' diye konuştu.