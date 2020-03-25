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Ünlü şarkıcı evde nasıl vakit geçirdiğini anlattı

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Yonca Lodi, Alem FM'de Serdar Gökalp'in canlı yayın konuğu oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden görüntülü olarak buluşan ikili, yayın boyunca dinleyenlere moral vermek için eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi. Yonca Lodi'nin şarkıları herkesi mest etti

25.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:01
Ünlü şarkıcı evde nasıl vakit geçirdiğini anlattı

Yaşadığımız şu zor günlerde yayına katılan Lodi, dinleyicilerden gelen sorulara da cevap verdi. Evde ne yaptığını merak eden dinleyicilere karantina günlerini anlattı.

Oğlu Egehan Lodi ve kedileri ile evde olduklarını belirten Lodi, "Sabah kalkıyoruz, Egehan'ın uzaktan eğitimi başladı, o derse başlamadan önce kahvaltı sonra temizlik, ütüler derken dezenfektan ile devam eden günler yaşıyoruz.

Arada Egehan gitarını alıyor, ben piyanoda ana-oğul müzik yapıp, enerjimizi yükseltiyoruz. Sonra yine temizlik. Aman gerçekten zaruri olmadıkça& ; ne olur çıkmayın, evde kalın, evde sıkılmak hastanede olmaktan iyidir." diyerek hepimiz aynı durumdayız, sabredip evde kalacağız mesajını verdi.

& ;"Dijital Konserler Çok İyi Fikir; Çok Mesaj Alıyorum, Ben de Yapacağım."

Yonca Lodi yayın sırasından gelen şarkı isteklerini de kırmadı. Sahnede olmayı çok özlediğini dile getiren Lodi, sağlığımız için şarkılarımızı bir süre böyle söyleyeceğiz diyerek kendisinin de bir dijital konser planladığı müjdesini verdi.& ;

Yayın sırasında Yonca Lodi'den "Sana Bir Şey Olmasın", "Emanet", "Düştüysek Kalkarız", "12 Ay" gibi kendisine ait hit şarkılarının yanı sıra "Memleketim"& ; şarkısı defalarca istendi.

Ünlü sanatçı da her şarkısını söylerken, desteğe ve morale çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde yoğun istek üstüne& ; "Memleketim"i iki kez söyledi.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Yonca Lodi, Sabah, Magazin

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