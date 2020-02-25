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Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya cesur pozları kadar makyajsız paylaşımları ile de çok konuşuluyor. Hadise'nin bugün paylaştığı makyajsız fotoğraflar, takipçilerinden hayli ilgi gördü.

25.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:06

Sahnelerin sevilen sesi , cesur pozları kadar makyajsız paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün makyajsız olarak hem siyah beyaz hem de annesiyle birlikte fotoğraflar paylaşan Hadise, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

MAKYAJSIZ VE DOĞAL HADİSE

Son dönemde paylaştığı ve paylaşımlarına "İstediğimi yaparım" notlarını düşenHadise, makyajsız ve doğal fotoğraflarıyla da çok beğeniliyor.

ANNESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hadise, sabah saatlerinde siyah beyaz bir makyajsız fotoğrafını paylaştı ardından annesiyle birlikte vakit geçirdiği hallerini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu

Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
SAKARYALI HATUN:Her zaman, doğal güzellikten yanayım.
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MUTLU:Makyajsız hali berbat
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CETO:ülkenin degil dunyanin en cirkin kadini . . .
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