Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları hayranlarını mest etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hadise , son paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi.

Instagram hesabında 10,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, "Herkese iyi haftalar" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Güzel şarkıcının söz konusu paylaşımına 293 binin üzerinde beğeni geldi.

BACAK DEKOLTESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Geçtiğimiz günlerde güzel şarkıcı Hadise, Intagram paylaşımıyla adeta nefes kesmişti. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise, cesur bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

KONSER KIYAFETİNİ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKMIŞTI

Öte yandan Hadise, yılbaşı sahnesinde tercih ettiği kıyafeti eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt vermişti. Hadise paylaşımında, 'Edepsizlik sizin kafanızda' etiketi ile "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazmıştı.