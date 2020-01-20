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Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları hayranlarını mest etti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, son paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etti. Güzel şarkıcının Instagram hesabından "Herkese iyi haftalar" notuyla yaptığı paylaşımına binlerce beğeni geldi.

20.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:19

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı , son paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi.

hesabında 10,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, "Herkese iyi haftalar" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Güzel şarkıcının söz konusu paylaşımına 293 binin üzerinde beğeni geldi.

BACAK DEKOLTESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Geçtiğimiz günlerde güzel şarkıcı Hadise, Intagram paylaşımıyla adeta nefes kesmişti. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise, cesur bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

KONSER KIYAFETİNİ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKMIŞTI

Öte yandan Hadise, yılbaşı sahnesinde tercih ettiği kıyafeti eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt vermişti. Hadise paylaşımında, 'Edepsizlik sizin kafanızda' etiketi ile "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazmıştı.

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Hadise, konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı: Edepsizlik sizin kafanızda!Hadise, konser kıyafetini eleştirenlere sert çıktı: Edepsizlik sizin kafanızda!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları hayranlarını mest etti

Instagram, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (22)
IHTIYAR:SONUNA KADAR DESTEKÇİNİZ. HEÇ MORALİNİ BOZMA LAA
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BUNAK:KIZIM ZATİ YALNUZUM . GECE GECE BAKTIM SAA, NOLCEK SİMDİ
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DÖŞEMECİ USTA:GELSENE
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MEMLEKETİM:Artik mide bulandiriyorlar. Seyma vardi öldü galiba?
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ŞAKİR:Zaman öyle çabuk geçiyorki yıllar sonra bazı şeyleri hatırlamak bile istemezsin ama anılar gelir hatırlatır..
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ŞAKİRE:Şakir dostum hayırdır?Efkar bastı herhalde.Anılar bazen canlanır.İş olacağına varır be arkadaşım.
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SAKARYALI HATUN:Bende meşhur olmak istiyorum, ne yapmalıyım? :((((
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AVNİ:hemen köşedeki bakkaldan bir şişe gazoz kap gel
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SAKARYALI HATUN:Kaybol lan
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ZİYAA:Beni bul
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