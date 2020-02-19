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Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, takipçileri tarafından dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'a benzetildi.

19.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:55

hesabından bir fotoğraf paylaşan , takipçilerinin büyük beğenisi kazandı. Hadise'nin makyajı, takipçileri ve sevenleri tarafından Kim Kardashian'a benzetildi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Hadise'nin bu paylaşımı takipçilerinin arasında hayli konuşuldu. Paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. Daha sonra ünlü şarkıcının takipçileri Hadise'nin fotoğrafını Kim Kardashian'la kolaj yapıp Instagram'da yayınladılar.

Instagram'da yapılan yorumlarda birçok kullanıcı Hadise'yi Kim Kardashian'dan daha güzel bulduklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi

Kim Kardashian, Instagram, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
HELİN:Kusucam buna
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GÜLOOOO:Hadise makyajla bile güzel değil
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NEVA:Estetik ve botokslarla birbirine benzemisler mi, ikiside Anadolu kökenli aynı atadan mi gelmisler bilemedim.
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UCUBE:Biz genelde bu ortadan saç ayırma ve yalatma işine 1990 yıllarında okulda limon sürmüşsün diyorduk.
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MEMLEKETİM:Yüzden benzeyebilirler birde alt kisimdan gösterseniz. Hadise''yi tam uygunuyla kiyaslamissiniz. Ancak Hadise buna benzer.
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