Ünlü Şarkıcı Hande Yener, Makyajsız Haliyle Şaşırttı

Cihangir'den Kilyos'taki evine giderken Dolmabahçe'deki trafik ışıklarında görüntülenen Hande Yener, flaşların patlamasıyla korktu.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Makyajsız haliyle görüntülenen Hande Yener, görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. Sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı, hayranları tarafından eleştirilerin hedefi oldu.
MUHABİRİ EZİYORDU
Telefonu ile oynadığı sırada patlayan flaşla aracın gazına yanlışlıkla basan Hande Yener, aracının önünden görüntü alan muhabiri az daha eziyordu.
Cihangir, Hande Yener, Magazin