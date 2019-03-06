06 Mart 2019, 16:44
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Ünlü Şarkıcı Hande Yener, Makyajsız Haliyle Şaşırttı

Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden olan Hande Yener, makyajsız haliyle şoke etti. Yener'in bu hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Cihangir'den Kilyos'taki evine giderken Dolmabahçe'deki trafik ışıklarında görüntülenen Hande Yener, flaşların patlamasıyla korktu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Makyajsız haliyle görüntülenen Hande Yener, görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. Sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı, hayranları tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

MUHABİRİ EZİYORDU

Telefonu ile oynadığı sırada patlayan flaşla aracın gazına yanlışlıkla basan Hande Yener, aracının önünden görüntü alan muhabiri az daha eziyordu.

Cihangir, Hande Yener, Magazin


YORUMLAR (35)
İŞLER KESAT HANDE YENER: Reklam için herşeyi dener
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HASAN: makyajsız hepsi korkunç
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HANDE YENER DENİLİR: Böyle gezerse rakiplere yenilir
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DARBELİ MATKAP: Ne bekliyordn iyi bile gözüküyor fotoğrafların kalitesiz çekilmesinden dolayı :D ucuz yırtmış ya prof çekilseydi mazallah
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  • TRTUTTTTTTİ : NENEM BİLE BUNDSSN DAHA GÜZEL. . . . SEN HALA. . . . SAF. . . BAK. .
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