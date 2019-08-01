Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, bikinili pozuyla yıllara meydan okudu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen başarılı şarkıcı Hülya Avşar, son yaptığı tatil paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayatının büyük bir kısmını spora ayıran Hülya Avşar, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde denizde yüzerken çektirdiği videoyu paylaşmıştı. Avşar bu sefer de bikinili fotoğrafını paylaştı.

GÜNEŞLENİRKEN POZ VERDİ

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren 55 yaşındaki Hülya Avşar, bikinili fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı. Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Avşar, siyah bikinisiyle güneşlenirken poz verdi. Instagram'da 2,3 milyon takipçisi olan Hülya Avşar'ın fotoğrafı 58 bin beğeni aldı.