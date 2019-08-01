Haberler» Magazin» Haber

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, bikinili pozuyla yıllara meydan okudu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından denizde yüzdüğü anların videosunu paylaşan Hülya Avşar, bu sefer de bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

01.08.2019 09:54
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, bikinili pozuyla yıllara meydan okudu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen başarılı şarkıcı Hülya Avşar, son yaptığı tatil paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayatının büyük bir kısmını spora ayıran Hülya Avşar, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde denizde yüzerken çektirdiği videoyu paylaşmıştı. Avşar bu sefer de bikinili fotoğrafını paylaştı.

GÜNEŞLENİRKEN POZ VERDİ

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren 55 yaşındaki Hülya Avşar, bikinili fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı. Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Avşar, siyah bikinisiyle güneşlenirken poz verdi. Instagram'da 2,3 milyon takipçisi olan Hülya Avşar'ın fotoğrafı 58 bin beğeni aldı.


Hülya Avşar, Instagram, Magazin

YORUMLAR (22)
KRALEX: HALA TAS GİBİ HATUNN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SİNYOR: meydan okur ama yıllar onu ezer geçer. bırakın bu teyzeyi yaşıtları sgk dan emekli oldu bi işçi kadar yorulmadı etmedi tabiki iyi görünücek ama fazla hıza gelmez dağılır bu modeller
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
KİM BU TEYZE: BANA NE BUNDAN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KARADERELİ: ARKADAŞ 60 MODEL ARACA NE KADAR BAKIM YAPARSAN YAP ARAÇ 60 MODELDİR İŞTE O KADAR
Yayından Kaldır
11 3
Cevap yaz
MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ: rütük internet üzerinden izlenim alan projelere el atacağına şunların sosyal medyasına bi dur çekse. . . amerikan yapımı bir filmi izlerken türk örf adetleriyle süslenmiş olması mı bizi yozlaştırır yoksa yabancı kültürleri gözlemlemek mi bunun analizini yapacak kapasiteye sahip temsilciler dilerim, konusu açılmışken de bu kadın 50 yıl daha prim yapar çünkü milletçe erkeğin en aç en azman olduğu toplumlardanız
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: Tükenmişlik sendromu yaşayanlar orasını burasını açmaya başlıyor galiba . . .
Yayından Kaldır
23 3
Cevap yaz
YAW HAH HAAA: NİRVANA ya ....ozaman hayvanlar en modern ..herşey meydanda geziyor hayvanlar...
Yayından Kaldır
4 2
NİRVANA: Bu resimde orasını burasını açan biri yok . Mayosuyla güneşlenen modern bir kadın var .
Yayından Kaldır
4 7
ALİ: bu ne güzellik yıllara meydan okuyorsun tatlımmm
Yayından Kaldır
6 17
Cevap yaz
OZKAN: igrençsin
Yayından Kaldır
17 4
Cevap yaz
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
13:41   O iddialara net yanıt
13:35   Cem Yılmaz'dan sevenlerine yeni sezon müjdesi
13:26   Arkanda dağ gibi ablan var!
13:11   Yılmaz Taner'den yeni single: Rivayet
12:48   Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
12:10   Model Naomi Campbell, siyahi olduğu için bir otele alınmadı
12:06   Nurgül Yeşilçay yeni filmi için öyle bir değişti ki, görenler tanıyamadı