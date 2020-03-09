Menü
Haberler ›› Magazin ››Ünlü şarkıcı idolünü açıkladı! - Magazin

Ünlü şarkıcı idolünü açıkladı!

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Melis Kar, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

09.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:44
Ünlü şarkıcı idolünü açıkladı!

AVM'de bir bayan arkadaşıyla alışveriş yapan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kadın' adlı şarkısının sevenleri tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Melis Kar, daha önce verdiği bir röportajında "Size ilham veren bir idolünüz var mı?" sorusuna& ; "Yaşım gereği bence 2000'ler müziğin benim için en keyifli zamanlarıydı. Dünya müziğinde özellikle. Jeniffer Lopez'in, Beyonce 'nin, Rihanna'nın hitlerinin tam çok sıcak olduğu dönemlerde ben en aktif gençliğimi yaşıyordum.

'Yaratılıcılığını beğeniyorum'

Mesela Beyonce benim için çok büyük bir idol ama zaten herkes için bir idol.& ; Onun dışında hayat felsefesini kendime çok örnek almasam da müziğini ve yaratıcılığını beğendiğim isim elbette Amy Winehouse. Eğer yaşasaydı müziğe çok daha farklı yönlerde katkıları olurdu. Ben de şarkılarını büyük bir içtenlikle ve zevkle seslendiriyorum.

' Tarkan 'ın danslarını yapıyordum'

Türklerden de küçüklükten beri Tarkan dansları yapıyordum. O özel bir yerdeydi. Ama tabi ki o dönem için geçerliydi bu, şu an beni çok yakalayabildiğini söyleyemem maalesef. Hayat felsefesi olarak da aslında çoğu başarılı artistin ve yıldızın sahip olduğu disiplini hayatıma uygulamaya çalışıyorum." şeklinde cevap vermişti.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Amy Winehouse, Beyonce, Tarkan, Magazin
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Magazin
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü Magazin
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Magazin
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Magazin
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Magazin
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Magazin
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Magazin
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Magazin
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması