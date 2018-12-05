Ünlü Şarkıcı İlyas Yalçıntaş Yeni Single'ı "Bilmece" İçin Klip Çekti

İLYAS YALÇINTAŞ'A YENİ SİNGLE'I "BİLMECE"NİNKLİBİNDE DÜNYACA ÜNLÜ DJ MAHMUT ORHAN EŞLİK ETTİ

Yönetmenliğini son dönemin gözdeyönetmeni Serdar Börcan'ın üstlendiği 'Bilmece' için, sanatçının yakınarkadaşları ünlü DJ'ler, Mahmut Orhan, Aytaç Kart ve Sezer Uysal da kamerakarşısına geçti.

Söz ve müziği İlyasYalçıntaş'a ait, aranjesi Batuhan Çaldırantarafından yapılan şarkının klibi son dönemde başarılı çalışmalara imza atmışbir isme, Serdar Börcan'a ait. Zekeriyaköy'de çekilen 'Bilmece'nin styling'i isesanatçının modacı kız kardeşi Ece Yalçıntaş tarafından yapıldı.

İki sevgilinin kavgasıylabaşlayan klip, çiftin köpekleri aracılığıyla karşılaşıp yeniden bir arayagelmesiyle mutlu sonla bitiyor. İçinde sanatçının gerçek, gündelik hayatındankesitler bulunan 'Bilmece'de, İlyas Yalçıntaş'ın arkadaşlarıyla samimiortamını yansıtmak adına ünlü DJ Mahmut Orhan'ın evi platoya çevrildi.

Bugüne kadar yaptığıalbüm ve single çalışmaları tüm platformlar üzerinden toplamda 500 milyon kezizlenen İlyas Yalçıntaş'ın, en son Mayıs ayında Feride Hilal Akın'la birlikteseslendirdiği single'ı 'Şehrin Yolu' parçası da Youtube'da tam 94 milyonizlemeye ulaşmıştı. Müzikal kariyerindeki başarılı grafiğini zirvede tutansanatçı, 2019'da yayınlanacak albümünün çalışmalarınada devam ediyor.

Sanatçının 'Bilmece'klip ve single'ı 7 Aralık'tan itibaren tüm dijital müzik platformlarındaolacak.