Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez, Film Çekimleri Sırasında Birçok Kez İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti

İlişkileri ve evlilikleriyle gündem olan ünlü yıldız Jennifer Lopez, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

FİLM SETİNDE BİRÇOK KEZİLİŞKİYE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

49 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez en yakın arkadaşı Leah Remini ile katıldığıprogramda, oynadığı yaklaşık 40film çekimi sırasında sette birçok kez ilişkiye girdiğini açıkladı.

BUNU ÇOK YOĞUN OLDUĞU İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Jennifer, bunu çok yoğun olduğu için ve ilişkiye zaman bulamadığı için yaptığını söyledi.