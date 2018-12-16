16 Aralık 2018, 09:01
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Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez, Film Çekimleri Sırasında Birçok Kez İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, katıldığı bir programda film çekimleri sırasında birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

İlişkileri ve evlilikleriyle gündem olan ünlü yıldız Jennifer Lopez, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

FİLM SETİNDE BİRÇOK KEZİLİŞKİYE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

49 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez en yakın arkadaşı Leah Remini ile katıldığıprogramda, oynadığı yaklaşık 40film çekimi sırasında sette birçok kez ilişkiye girdiğini açıkladı.

BUNU ÇOK YOĞUN OLDUĞU İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Jennifer, bunu çok yoğun olduğu için ve ilişkiye zaman bulamadığı için yaptığını söyledi.

Jennifer Lopez
16 Aralık 2018 Pazar 09:01



YORUMLAR (12)
HENRY: Ya size ne , size ne , herkez istedigini yapar baskasina zarar vermedigi sürece , sizde istersiniz ama yapamazsiniz. Tipiniz kurtarmaz
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SS: Yaptığını rahatlıkla anlatan biri ben buyum diyor bizden biri değil mezhebi ırkı farklı bizim sözde müslüman kezbanlar anlar belki ne demek istediğimi
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ALPAGO: jelo gözümsün . .
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ŞERMİN : YANLIŞ ŞEYLER,HOŞ DEĞİL AHLAK HER ZAMAN ÖNCE GELİR
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ADAM: Kameraman kesin fideo çekmiştir çok sürmer piyasaya Çıkar
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