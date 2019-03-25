Ünlü Şarkıcı Justin Bieber'in Klibi İzlanda'yı Karıştırdı!

Justin Bieber, İzlanda'da bir kanyonun kapatılmasına yol açmakla suçlanıyor. Kanyon, Bieber'ın 2015 yılında çektiği klip nedeniyle turist akınına uğradıktan sonra zarar gördüğü gerekçesiyle ziyaretçiye kapatıldı.

"TRAFİĞİ İNANILMAZ YÜKSELDİ"

İzlanda Çevre Kurumu, Bieber'ın I'll Show You klibinden sonra turistlerin uğrak yeri haline gelen Fja?rárgljúfur adlı kanyonun haziran ayına kadar kapalı tutulacağını açıkladı. Kurum yetkilisi Daníel Freyr Jónsson, Bieber'ın klibinden önce dağlık bölgeyi küçük bir azınlığın bildiğini, ancak klipten sonra tanınırlığının arttığını söyledi. Jónsson, "Bieber'ın gelişi sonrası buranın trafiği inanılmaz yükseldi. 2016, 2017 ve 2018 yılları arasında yüzde 50 ila yüzde 80 arası turist artışı oldu" dedi. Sadece 2017 ile 2018 yılları arasında bölgede turist sayısı 132 bin kişi arttı. Bieber'ın I'll Show You klibi 440 milyon kez izlenmişti.