Ünlü şarkıcı, Kolombiya güzeliyle evleniyor! İşte detaylar...

Yaptığı romantik şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Lopez'e 14 Şubat'ta evlilik teklifinde bulundu. Bir taşka iki kuş vuran ve Sevgililer Günü'nde tek taş yüzüğüyle sevgilisinin karşısına çıkan Sarıkabadayı, birlikteliklerini sonsuzluğa taşımak için teklifte bulundu. Teklifi kabul eden Madelein Lopez de o anları sosyal medya hesabından paylaştı.







Madelein Lopez Camelo kimdir?

Soner Sarıkabadayı klip çekimi sırasında Madelein Lopez Camelo ile yakınlaştı. İkilinin arkadaşlığının kısa sürede yerini romantik bir ilişkiye bıraktığı konuşuluyor.

Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, 2017,Nisan& ; ayında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında& ; ani hava değişimi& ; nedeniyle, balon kazası yaşamıştı.Kazadan yaralı olarak kurtulan 2015 yılında Kolombiya'da güzellik yarışmasında Kolombiya güzeli seçilen Madelein Lopez Camelo, tedavisi Kapadokya Hastanesi'nde yapılmıştı.





Balon kazasında yaralanan Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo'nun TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Palacios'un sevgilisi olduğu öğrenilmişti.



