Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'den Minik Serçe'ye Çağrı: Geri dön

Kayserili hayranlarının karşısına çıkan Mabel Matiz, kendisini dinlemeye gelen bir hayranının "Sizden iyi sahne performansı olan birisini görmedim" şeklinde seslenmesi üzerine 'Sanırım siz Sezen Aksu'yu hiç dinlemediniz' diyerek Sezen Aksu'ya sahnelere geri dönmesi konusunda çağrı yaptı.

"GERİ DÖN SEZEN"

Bir hayranının, "Sizden iyi sahne performansı olan birisini görmedim" şeklinde seslenmesi üzerine Mabel Matiz, "Çok teşekkür ederim. Sanırım siz Sezen Aksu'yu henüz dinlemediniz. Yakında sahnelere geri dönerse hep birlikte dinleriz. Temennimiz bu yönde. O zaman ne diyoruz? Geri dön Sezen" diyerek, Minik Serçe'ye çağrıda bulundu.

Bir ara sahneden inip seyircilerin arasında dolaşarak onlarla birlikte şarkı söyleyen başarılı sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.