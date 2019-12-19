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Ünlü şarkıcı marc anthony'nin lüks yatı yanarak battı

Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı yanarak battıABD, (DHA)- ABD'li ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı.

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:38Ünlü şarkıcı marc anthony'nin lüks yatı yanarak battı
Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı yanarak battı
ABD, (DHA)- ABD'li ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı. İnsanların yatı terk etmesi sonrası bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü ancak yat battı.
Ünlü şarkıcı Marc Anthony'e ait 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde demirli olduğu Miami'deki limanda yanmaya başladı. Yatta bulunan 12 kişi hemen yatı terk etti. Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti.
Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Marc Anthony, İtfaiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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