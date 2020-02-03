Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi

Geçtiğimiz ay bir süredir bilikte olduğu Kenan Koçak ile aile arasında yapılan törenle nişanlanan oyuncu Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi. Lüks bir otelde gerçekleşen kına gecesine ünlü isimler de akın etti.

DEMET YİNE FARKINI GÖSTERDİ

Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Özlem Yıldız, Ece Seçkin, Danla Bilic ve birçok fenomen kına gecesine katılan isimler arasında yer aldı. Uzun bir süre Merve Özbey ile çalışan ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, kına gecesine kızı Hira ile katıldı. Her daim bonkör oluşuyla tanınan Akalın, kına hediyesi olarak Özbey'in boynuna bilezik taktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kınasında dansçı kızlarla bol bol göbek atan Merve Özbey, kına yakılmadan önce başına örtü takılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kına gecesinin ilerleyen saatlerde sürpriz yaparak otele gelen Serdar Ortaç ise gecede şarkı söyledi.

"HAYATIMA GİREN EN ÖZEL KADINDIR"

Şarkıcı İrem Derici ise meslektaşının kına gecesinden bir kareyi, "Nasıl güzelsiniz.Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" notuyla paylaştı.