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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi

Birkaç gün sonra Kenan Koçak ile evlenecek olan güzel şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi. Kına gecesine katılan Demet Akalın ise çok sevdiği Merve Özbey'e bilezik takarak farkını ortaya koymuş oldu.

03.02.2020 08:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:21

Geçtiğimiz ay bir süredir bilikte olduğu Kenan Koçak ile aile arasında yapılan törenle nişanlanan oyuncu Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi. Lüks bir otelde gerçekleşen kına gecesine ünlü isimler de akın etti.

DEMET YİNE FARKINI GÖSTERDİ

Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Özlem Yıldız, Ece Seçkin, Danla Bilic ve birçok fenomen kına gecesine katılan isimler arasında yer aldı. Uzun bir süre Merve Özbey ile çalışan ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, kına gecesine kızı Hira ile katıldı. Her daim bonkör oluşuyla tanınan Akalın, kına hediyesi olarak Özbey'in boynuna bilezik taktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kınasında dansçı kızlarla bol bol göbek atan Merve Özbey, kına yakılmadan önce başına örtü takılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kına gecesinin ilerleyen saatlerde sürpriz yaparak otele gelen Serdar Ortaç ise gecede şarkı söyledi.

"HAYATIMA GİREN EN ÖZEL KADINDIR"

Şarkıcı İrem Derici ise meslektaşının kına gecesinden bir kareyi, "Nasıl güzelsiniz.Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi

Demet Akalın, İrem Derici, Kenan Koçak, Merve Özbey, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
RACO:bekçiler 5 bin tl, öğretmenler 4 bin tl alıyomuş valla öğretmenlere 2 bin lira maaş bile çok fazla yatıp kalkıp şükretsinler okullarda nasılsa öğretmenler hiçbi iş yapmıyo salla başını al maaşını 2 bin liralık bile çalışmıyolar öğrencilerin hali ortada
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SADECE GÜLÜYORUM:İşte ilgisiz veli profili :)))
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