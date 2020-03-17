Menü
Haberler ›› Magazin ››Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal karantina iddialarını yalanladı - Magazin

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal karantina iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle karantiya alındığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Instagram hesabından konuyla alakalı bir video yayınlayan Sandal, karantina iddialarını yalanladı.

17.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:42

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığına dair iddiaları yalanladı. Sandal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal hakkında çıkan karantina iddialarına yanıt verdi. Sandal hakkında, yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında korona virüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sandal, "Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal karantina iddialarını yalanladı

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Sandal, Sandal, Magazin, Güncel

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Magazin
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Magazin
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Magazin
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Magazin
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Magazin
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Magazin
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Magazin
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Magazin
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum