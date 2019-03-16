Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda da gerçekleşen ve 49 Müslümanın ölümüyle sonuçlanan hain saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu

Martin saldırının ardından yaptığı paylaşımda dünya medyasına sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Avrupa ülkelerinin terör konusundaki iki yüzlülüğüne vurgu yapan Martin paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"ÇÜNKÜ O MÜSLÜMAN DEĞİL!"

"Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu saldırgan ya da radikal olarak nitelendirirken terörist diyemiyor. Neden? Çünkü o Müslüman değil."

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükselirken aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişi yaralandı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.