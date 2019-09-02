Haberler» Güncel» Haber

- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi- Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı...

- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadıMADRİD - İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

02.09.2019 18:52
- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi
Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadı
MADRİD - İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
İspanya'nın Las Berlanas kentinde düzenlenen festivalde, ünlü şarkıcı Joana Sainz, feci şekilde can verdi. Sainz, festivalde sahne aldığı sırada başlayan havai fişek gösterisi sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yere yığılan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılmadı.
- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi- Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı...

Joana Sainz, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:42   Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
00:40   Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı
00:38   Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
00:27   Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı
00:18   Dışişleri bakanlığı'ndan 'kolombiya' açıklaması
00:14   ABD'de teknede yangın: 4 ölü
00:10   Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı