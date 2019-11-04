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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik iddialarını yalandı

Geçtiğimiz aylarda Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın yeniden evleneceği öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

04.11.2019 20:33

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de sahne aldı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Ortaç, sağlığıyla ilgili sorular karşısında "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kim olduğunu bu gece açıklamayacağım. O kendini biliyor" diyerek sürpriz bir evlilik mesajı verdi.

EVLİLİK İDDİALARINI YALANLADI

Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç'ın evleneceği öne sürüldü. Bu iddialara Instagram hesabından yanıt veren Ortaç, "'Serdar Ortaç evleniyor' haberi doğru değil. Haberin içeriği komple yanlış" dedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, evlilik iddialarını yalandı

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin


YORUMLAR (14)
SERKAN B.:iyi düsün serdar. türk kadinlari para yeme konusunda bir numara. sonra ''seni cöpe atacagim posete yazik'' diye zirlarsin yine.
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TİPİK:Para yiyorsa evine hanımda oluyor, oda senin kafadan gitti yabancıyla evlendi yıllardır baba bile olamadı elin 2 krş etmez yabancıları adam oluyor bu ülkede yabancı özeticiliğniz bitmedi gidinde orda yaşayın böylece hastalıklılardan kurtuluruz hemde sizde hastalığınızdan kurtulursunuz kazan kazan.
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ÖMER TURAN:serdar colei kaçırdın gitti bebek.
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LA İSLA BONİTA.:la isla bonita.
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YALNIZDEĞİL:Bu da eş değil hastabakıcı arıyor sanki. Yalnız kalamıyor galiba
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CVP:hahahahaha....
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AY YILDIZ:Serdar sen Chloe gibi güzel bir daha bulamazsın. . . . .
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TAHTTALIKÖYÜN MUHTARI HAMMO:LA TOPAC VEDE KUMARCI KANKiSi GENC KIZ HASTASI MALi BURALARDA GöZüMüZ YOLLARDA KALDI EN iYiSiMiHAZIRLANIN GELiN
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DÜRBÜNLÜ:Ne diyon la karışık pide.
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45 74
AVNİ:karıya bak yemyeşil gözlü baygın baygın bakıyor
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33 0
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