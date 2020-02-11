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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni sevgilisiyle görüntülendi

6 ay önce Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Serdar Ortaç, önceki akşam İstanbul Bebek'te yeni sevgilisiyle görüntülendi. Ortaç'ın yeni ilişkisi basın mensuplarını fark etmediği esnada arkasına dönerek "Gel hayatım kimse yok" demesiyle ortaya çıktı.

11.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:09

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Aylar sonra yeni bir ilişkiye başlayan Ortaç, geçtiğimiz akşam İngilizce konuştuğu kız arkadaşıyla 'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

İLİŞKİSİ HAKKINDA SESSİZ KALDI

Üç saat kaldığı mekandan önce çıkıp etrafı kontrol eden Serdar Ortaç arkasına dönüp "Gel hayatım kimse yok, rahat ol" diye seslendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şok yaşayan sarışın kadın, yüzünü saklamaya çalıştı. Serdar Ortaç ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözleri üzerine "Araba mı? Evet arabam yeni, güzel değil mi?" diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı. Muhabirlerin ısrarlı aşk sorularına dayanamayan Ortaç, "Arkadaşlar daha sonra konuşuruz olur mu? Sağ olun. Teşekkür ederiz" dedi.

BEKARLIĞA VEDADA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Öte yandan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın bekarlığa veda partisine sarışın bir kadınla katılmış ve bu kadının şarkıcı Seçil Gür olduğu iddia edilmişti. Ortaç'ın Bebek'te görüntülendiği kişinin de Seçil Gür olduğu ileri sürülüyor.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Bebek, Magazin

Kaynak: Snob Magazin


HABER YORUMLARI (3)
ÖMER:Adam sarışın seviyor kardeşim
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ACI YORUM:Şanzımanı dağılmış, şaftı kaymış, şakülü düzen tutmuyor. Sağlıktan başka ihtiyacı kalmamış, Allah yardımcısı olsun.
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CONİ:yeter lan yeterrrrrrrr yeterrrrrr
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