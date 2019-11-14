Ünlü şarkıcı Sevda Demirel'in erkek yeğeni eşcinsel evlilik yaptı

İlk kez Cem Özer'in sunduğu bir şov programıyla tanınan şarkıcı Sevda Demirel, bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündemine geldi. Demirel'in abisi Karl Demirel'in oğlu Brandol Demirel'in magazin gündemini sarsacak bir evlilik yaptığı öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİ

Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşayan Brandol Demirel 21 Temmuz 2016'da Danny Carrasco ile nişanlandı. Brandol Demirel ve Danny Carrasco geçtiğimiz yaz Los Angeles'ta görkemli bir törenle hayatını birleştirdi.

EVLİLİK AİLEYİ KARIŞTIRDI

Yeğeninin erkek arkadaşıyla yaptığı bu evliliğinin aile içerisinde çeşitli tartışmalara neden olduğu da iddia edildi. Sevda Demirel, yeğeni Brandol Demirel'inevliliği hakkında ilk kez konuştu.

"İKİ BIYIKLI ADAMIN EVLENMESİ BENİ DERİNDEN YARALADI"

Snob Magazin'e konuşan Demirel söz konusu evliliği şu sözlerle değerlendirdi: "Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı.

"ANTİDEPRESAN KULLANMAYA BAŞLADIM"

"ABD'de yaşayan tek yeğenim Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım. Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım."

"MODERNLİK BU DEĞİL"

"Bu benim hayatımda yaşadığım ikinci büyük travma oldu. Babam torununun bu evliliğini görse çok üzülürdü. Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil!"