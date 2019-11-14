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Ünlü şarkıcı Sevda Demirel'in erkek yeğeni eşcinsel evlilik yaptı

Şarkıcı Sevda Demirel'in Los Angeles'ta yaşayan yeğeni Brandon Demirel'in 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Danny Carrasco ile evlendiği ortaya çıktı. Demirel bu evliliğe "Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil!" sözleriyle tepki gösterdi.

14.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:28

İlk kez Cem Özer'in sunduğu bir şov programıyla tanınan şarkıcı Sevda Demirel, bu kez bambaşka bir konuyla gündemine geldi. Demirel'in abisi Karl Demirel'in oğlu Brandol Demirel'in magazin gündemini sarsacak bir evlilik yaptığı öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİ

Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşayan Brandol Demirel 21 Temmuz 2016'da Danny Carrasco ile nişanlandı. Brandol Demirel ve Danny Carrasco geçtiğimiz yaz Los Angeles'ta görkemli bir törenle hayatını birleştirdi.

EVLİLİK AİLEYİ KARIŞTIRDI

Yeğeninin erkek arkadaşıyla yaptığı bu evliliğinin aile içerisinde çeşitli tartışmalara neden olduğu da iddia edildi. Sevda Demirel, yeğeni Brandol Demirel'inevliliği hakkında ilk kez konuştu.

"İKİ BIYIKLI ADAMIN EVLENMESİ BENİ DERİNDEN YARALADI"

Snob Magazin'e konuşan Demirel söz konusu evliliği şu sözlerle değerlendirdi: "Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı.

"ANTİDEPRESAN KULLANMAYA BAŞLADIM"

"ABD'de yaşayan tek yeğenim Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım. Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım."

"MODERNLİK BU DEĞİL"

"Bu benim hayatımda yaşadığım ikinci büyük travma oldu. Babam torununun bu evliliğini görse çok üzülürdü. Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil!"

Ünlü şarkıcı Sevda Demirel'in erkek yeğeni eşcinsel evlilik yaptı

sevda demirel, Los Angeles, Magazin


HABER YORUMLARI (17)
ADINIZI YAZINA:devlek evlenmesine izin veriyorsa anam kimene
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4 3
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ASLI:ARKADAŞLAR 21. YÜZYILDAYIZ BUNLAR NORMAL ALIŞIN ARTIK BİRAZ ANLAYIŞLI OLUN.
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2 15
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FİRAT:Ismin cok özel ama sen o isme layik degilsin.
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1 1
CANAN:Nesi normal ya mantgna bak ya.
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1 1
ASLI:MUTLULUKLAR
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1 13
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ASLI:YOK SAPKINLIK MIŞ YOK KIYAMET MİŞ YA İKİ YETİŞKİN İNSAN BİRBİRİNİ SEVMİŞ BUNUN NERESİ SUÇ NERESİ GÜNAH. YETER ARTIK İNSANLARIN HAYATLARINA YAŞAMLARINA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENİN.
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1 13
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EMRE:Allah bir yastıkta kocatsın, ne diyelim :)
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4 12
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UYARICI:Allah sizi Lut kavminin Helak ettiği gibi helak etsin ne yazayım sizin gibi mahluklar yüzünden bu dünyada bizde helak olacaz erkek erkeğe kız kıza ilişki ne ya siz hayvandan da aşağısınız bir hayvanın aynı cinsle ilişki yaşadığını hiç gördünüz mü yazıklar olsun size hayvanlardan daha aşşağı mahluklar .
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24 2
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ARSLANER:Semud ve Lut kavmi gibi başımıza taşlar yağacak
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18 2
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ALLAHIN SAPIKLARI BİR DE SIRITIYORLAR..:Allahın sapıkları bir de sırıtıyorlar. .
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13 3
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