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Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan evde kal çağrısı

Korona virüse karşı takipçilerine sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrısı yapan ünlü şarkıcı Sibel Can, "Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz.

30.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:35
Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan evde kal çağrısı
Korona virüse karşı takipçilerine sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrısı yapan ünlü şarkıcı Sibel Can, "Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Lütfen sabırla evde kalalım" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından hayranlarına sabırla evde kalın diyen ünlü sanatçı, "Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. İçinde bulunduğumuz süreci kendimiz izole ederek ve yapmamız gereken 14 kuralı unutmadan, unutturmadan tedbirli bir şekilde geçirelim. Lütfen kendimizi ailelerimizi, sevdiklerimizi ve büyüklerimizi evde kalarak koruyalım. Sağlık çalışanlarımızın bu dönemde ne kadar fedakarca çalıştığını unutmadan onlara daha fazla yük bindirmemek için tüm tavsiyelere harfiyen uyalım. #hayatevesığar ve #evdekalhatırlatmasını tekrar ederek hayatın size iyi geldiği sizlerin de dünyaya ve güzel ülkemize iyi geldiğiniz günler diliyorum. Lütfen sabırla evde kalalım" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sibel Can, Güncel
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