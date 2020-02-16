Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Ünlü şef Hazar Amani ile dünya evine giren Sıla , Nilüfer'in albüm lansmanına katıldı ve gelen hamilelik sorularını yanıtladı.

HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Ünlü şarkıcı, 13 Ocak'ta nikah masasına oturduğu şef aşçı Hazer Amani ile evliliğinin çok iyi gittiğini söyledi. Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini her fırsatta dile getiren Sıla, hayatının en mutlu dönemini yaşadığını söyledi.

Sıla muhabirlerin 2 aydır hamile olduğu iddialarını sorması üzerine, hamilelik iddialarını yalanladı.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan hamile olduğu konuşulan Sıla, Sevgililer Günü'nde Ankara'da vereceği konserini sağlık sorunları nedeniyle son anda iptal etti.