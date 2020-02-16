Haberler » Magazin » Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı - Magazin

Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Sıla, "Yaralım" şarkısında düet yaptığı Nükhet Duru'nun albüm lansmanına katıldı. Ünlü şarkıcı lansmanda gelen sorular üzerine, hamile olduğu iddialarını yanıtladı.

16.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:21Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Ünlü şef Hazar Amani ile dünya evine giren , Nilüfer'in albüm lansmanına katıldı ve gelen hamilelik sorularını yanıtladı.

HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Ünlü şarkıcı, 13 Ocak'ta nikah masasına oturduğu şef aşçı Hazer Amani ile evliliğinin çok iyi gittiğini söyledi. Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini her fırsatta dile getiren Sıla, hayatının en mutlu dönemini yaşadığını söyledi.

Sıla muhabirlerin 2 aydır hamile olduğu iddialarını sorması üzerine, hamilelik iddialarını yalanladı.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan hamile olduğu konuşulan Sıla, Sevgililer Günü'nde Ankara'da vereceği konserini sağlık sorunları nedeniyle son anda iptal etti.


Hazer Amani, Sıla, Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 19:44:13