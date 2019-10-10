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Ünlü şarkıcı Sıla, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal etti

Türkiye tarafından Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ünlü şarkıcı Sıla, anlamlı bir harekette bulunarak sosyal medya hesabından konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

10.10.2019 22:02

Ünlü şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'ndaki mücadelesi sebebiyle konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

"SAHNEDE OLACAK GÜCÜ BEN KENDİMDE BULAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyoruz olanları.Bilirsiniz; ben sanatın iyileştirici gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi gecesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Sıla, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal etti

Barış Pınarı Harekatı, Sıla, Magazin

YORUMLAR(46)
CENGİZ ALTUN:REKLAM KOKAN HAREKETLER SAMİMİYETSİZLİK ÖTESİ
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2 6
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UNKNOWN ARTIST:Sıla hiç gerçekci değilsin. . Reklamlar. . .
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7 6
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NEDİR:Yardım konserii düzenlesin daha iyi olur, boş oturunca yardım etmiş olmuyor
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5 4
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DELİ AMA DAHİ:ahmet kuralın başını yaktın senin de başın yansın yazıklar olsun sana
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VAY VAY:Tribünlere oynamanın dip alası bu
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10 5
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HULYA:Onun uzuntusu turk askerine olamaz onun kaygisi baskalarina
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77 21
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46:Suryeliler gezerken bızım turk memhetcıgımız savasıyo sehit oluyor Allah tum askerlerimizi korusun
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50 27
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Ne zaman bitecek bu mallığınız be kardeşim
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0 2
MAMYTO:öso askerleri suriye için savaşıyor halkı da normal yaşamını sürüyor sende burda mal mal geziyon çünkü mehmetçikte senin için savaşıyor anladın sen herkes asker olamaz
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10 6
BY APTİ:la angut MSO var cahil herif
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3 3
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