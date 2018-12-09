Ünlü Şarkıcı Sıla, Ödül Töreninde Kıyafetinin Azizliğine Uğradı

Ahmet Kural ile arasında yaşanan şiddet olayıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Sıla, fiziğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Sıla, Derin Sırt Dekoltesiyle İzleyicileri Büyüledi">

"AMACIMIZ HER ZAMAN ÜRETMEK OLSUN"

Onur Ödülü sonrası açıklama yapan ünlü şarkıcı Sıla, "Çok teşekkür ederim. Bence en önemli kısmı süper kahramanlardan almış olmak. Bunun yanı sıra tabii ki onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Amacımız her zaman üretmek olsun, bütün niyetim de budur. İyi akşamlar." ifadelerini kullandı.

KIYAFETİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Ünlü şarkıcı Sıla ödül sonrası MFÖ gurubuyla selamlaşması sırasında kıyafetinin azizliğine uğradı. Derin dekoltesi yüzünden eğildiği sırada kıyafetinin azizliğine uğradı.